Театр абсурда
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Театр абсурда

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Скоты вы неблагодарные

Скоты вы неблагодарные

Скоты вы неблагодарные, одно слово! Я ж всю жизнь для вас, гадов пела, а вы вот так ко мне?! За что? Разве не для вас я столько лет выходила на сцену залов, вами, подлецами, заполненных по самую макушку? Мучилась, тратила своё здоровье, время, но шла, напрягалась, потому что вы, гады, заверяли, что я вам нравлюсь до такой степени, чтоб покупать мои дорогущие билеты.

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