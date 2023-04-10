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Эксперт Горинов: стоимость международных путешествий зависит от курса валют

В 2023 году поднялась стоимость международных путешествий, что объясняется ростом курса валют. Об этом во время беседы с интернет-изданием Teleprogramma.

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