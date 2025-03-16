Avia.pro - СМИ Челябинск снова оказался в эпицентре громкой истории, от которой кровь стынет в жилах.
«Я вас всех тут положу, не трогайте меня»: Русская община окружила парня который позволил себе слишком многое на улицах Челябинска
Комментарии
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Anna
Написано нормально, а Александр Т, видимо, руками размахивает, сидя на диване. Спасибо "Дружине"- здорово, что она есть в Челябинске, наверное, она должна быть теперь во многих городах- полицейских-то не хватает много сотен тысяч! Тем более, что они стали "беззубыми"- им многое не разрешено...
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1 д.
ВУ
Варлам Устрялов
Мутанты явно хвастаются тем, что они - быдло. Потому, что мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они - дичайшее зверьё. им место только в глухих лесах или в голых степях.
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23 час.
Вадим Кузнецов
Неизвестно, мигрант он или нет, но явный сумасшедший. Или обдолбанный до розовых слонов. Думаю, что будет суд,который отправит его на лечение.
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13 час.
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