«Я вас всех тут положу, не трогайте меня»: Русская община окружила парня который позволил себе слишком многое на улицах Челябинска

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Комментарии
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Anna
Написано нормально, а Александр Т, видимо, руками размахивает, сидя на диване. Спасибо &quot;Дружине&quot;- здорово, что она есть в Челябинске, наверное, она должна быть теперь во многих городах- полицейских-то не хватает много сотен тысяч! Тем более, что они стали &quot;беззубыми&quot;- им многое не разрешено...
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1 д.
ВУ
Варлам Устрялов
Мутанты явно хвастаются тем, что они - быдло. Потому, что мутанты только похожи на человекообразных. на самим деле, они - дичайшее зверьё. им место только в глухих лесах или в голых степях.
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23 час.
Вадим Кузнецов
Неизвестно, мигрант он или нет, но явный сумасшедший. Или обдолбанный до розовых слонов. Думаю, что будет суд,который отправит его на лечение.
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13 час.
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