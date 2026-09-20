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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Сафонов остался без очков в 1-м выставочном матче за «Ванкувер». У него 4 хита, 10 из 13 на точке и «минус 1» за 14:11 против «Сиэтла»

Форвард « Ванкувера » Илья Сафонов принял участие в выставочном матче с « Сиэтлом » (2:4).  25-летний россиянин не отметился результативными действиями, но был эффективен на точке вбрасывания – 10 удачных попыток из 13 (77%).

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