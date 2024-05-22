Утонувшему в Калуге школьнику было 15 лет

Гибель подростка в пруду у деревни Канищево в Калуге официально подтвердили в Следственном комитете. Возбуждено уголовное делоГибель подростка в пруду у деревни Канищево в Калуге официально подтвердили в Следственном комитете.
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