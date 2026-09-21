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ИА Регнум

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Браконьер попал под винты катера, пытаясь скрыться с 300 кг икры на Амуре

Браконьер попал под винты катера, пытаясь скрыться с 300 кг икры на Амуре

Рыбак погиб под винтами катера во время погони на Амуре в Хабаровском крае. Мужчина вместе с товарищем пытался скрыться примерно с 300 кг черной икры, сообщил 21 сентября телеканал РЕН ТВ.

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