Пятилетнюю девочку нашли ночью на улице в Москве в 10-градусный мороз

В Москве пятилетний ребенок, оставшись без присмотра взрослых, вышел на улицу в мороз. Маленькую девочку в одном платье, колготках и легкой куртке заметили в ночь на среду, 29 ноября, в Заревом проезде на северо-востоке Москвы, сообщает «МК».
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