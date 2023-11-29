Пятилетнюю девочку нашли ночью на улице в Москве в 10-градусный мороз

В Москве пятилетний ребенок, оставшись без присмотра взрослых, вышел на улицу в мороз. Маленькую девочку в одном платье, колготках и легкой куртке заметили в ночь на среду, 29 ноября, в Заревом проезде на северо-востоке Москвы, сообщает «МК».