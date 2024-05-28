НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Alldaily

192 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • V K
    Замечательная книга, замечательные иллюстрации... А прокуратура, насколько мне известно, заявила, что никаких претенз...Книгу Григория Ос...
  • Владимир Петров
    Забыть надо про актёрика... Зачем он России? Зачем про него писать?Ивар Калныньш выс...
  • Boris Max
    И за чем нам надо знать о наркоторговке?Заслуженная артис...

Пригожин резко высказался о сбежавшем от армии за границу рэпере Vacio

Пригожин резко высказался о сбежавшем от армии за границу рэпере Vacio

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразил свое отношение к рэперу Vacio (настоящее имя Николай Васильев), который покинул Россию после получения повестки в армию, назвав его человеком, несостоятельным в ответе за свои слова.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх