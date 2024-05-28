Пригожин резко высказался о сбежавшем от армии за границу рэпере Vacio

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразил свое отношение к рэперу Vacio (настоящее имя Николай Васильев), который покинул Россию после получения повестки в армию, назвав его человеком, несостоятельным в ответе за свои слова.
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