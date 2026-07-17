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Искусство

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Пустая сцена. Зарубежные артисты массово отменяют гастроли в США

В музыкальной индустрии все чаще признают: сегодня попасть на сцену в Штатах — занятие долгое, дорогое и непредсказуемое до такой степени, что проще отказаться от поездки.

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