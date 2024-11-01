Сергунина: В Москве впервые пройдет международный форум «Культура. Медиа. Цифра»

13 и 14 ноября в Москве пройдет первый международный форум «Культура. Медиа. Цифра». Он объединит представителей креативных индустрий и других профессионалов из разных государств — руководителей крупнейших медиахолдингов и онлайн-кинотеатров, продюсеров, режиссеров, актеров, сотрудников средств массовой информации и технологических компаний.
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