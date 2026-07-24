Тренер ЦСКА Игдисамов заявил, что Гонду прибыл в команду позже из-за травмы

Главный тренер московского ЦСКА Дмитрий Игдисамов после матча первого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против калининградской "Балтики" заявил, что аргентинский форвард Лусиано Гонду пропустил старт сборов с командой.
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