Роберт Паттинсон заявил, что был напуган премьерой "Бэтмена"

xtrafondos.com Британский актер Роберт Паттинсон стал гостем шоу Джимми Киммела, где он рассказал о своих переживаниях, которые испытывал перед выпуском фильма Мэтта Ривза "Бэтмен", в съемках которого он принял участие в качестве главного героя.