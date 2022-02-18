РЕН ТВ

194 488 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Oleg
    Зубоскал штатовской неполноценности своего адского содержания в исполнении харисистки мудологии!Вице-президент СШ...
  • кузнецов владимир
    странно что не в московском архиве нашлиНайден документ, ...
  • Иринушка
    На самом деле, если каждый просто себя хоть на минуту представит на месте беженцев, то это очень страшно. Спасать их ...Одну войну пережи...

Роберт Паттинсон заявил, что был напуган премьерой "Бэтмена"

Роберт Паттинсон заявил, что был напуган премьерой "Бэтмена"

xtrafondos.com Британский актер Роберт Паттинсон стал гостем шоу Джимми Киммела, где он рассказал о своих переживаниях, которые испытывал перед выпуском фильма Мэтта Ривза "Бэтмен", в съемках которого он принял участие в качестве главного героя.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх