Учёные получили новую форму льда при давлении свыше 2 млн атмосфер

Открытие поможет уточнить модели недр Урана и Нептуна, где вода может существовать в формах, не похожих на привычный лёд Международная группа физиков впервые экспериментально обнаружила гексагональную плотноупакованную фазу льда — HCP.
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