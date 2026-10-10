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Учёные получили новую форму льда при давлении свыше 2 млн атмосфер

Учёные получили новую форму льда при давлении свыше 2 млн атмосфер

Открытие поможет уточнить модели недр Урана и Нептуна, где вода может существовать в формах, не похожих на привычный лёд Международная группа физиков впервые экспериментально обнаружила гексагональную плотноупакованную фазу льда — HCP.

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