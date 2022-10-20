В Удмуртии подорожали овощи и подешевели смартфоны

С 11 по 17 октября на потребительском рынке региона зафиксированы изменения средних цен на помидоры, огурцы, десяток куриных яиц, капусту, бананы, репчатый лук, шлифованный рис, колбасу, сосиски, картофель, морковь, печенье, конфеты, маргарин.