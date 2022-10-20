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В Удмуртии подорожали овощи и подешевели смартфоны

В Удмуртии подорожали овощи и подешевели смартфоны

С 11 по 17 октября на потребительском рынке региона зафиксированы изменения средних цен на помидоры, огурцы, десяток куриных яиц, капусту, бананы, репчатый лук, шлифованный рис, колбасу, сосиски, картофель, морковь, печенье, конфеты, маргарин.

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