💻 78% российских интернет-пользователей имеют опыт пользования нейросетями, 58% из них обращаются к ним не реже раза в неделю.
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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
💻 78% российских интернет-пользователей имеют опыт пользования нейросетями, 58% из них обращаются к ним не реже раза в неделю.
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