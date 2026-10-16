В Баку на заседании Консультативного совета по труду, занятости и социальной защите населения СНГ заместитель министра труда и социальной защиты Беларуси Марина Артеменко рассказала о реализации национальной стратегии «Активное долголетие — 2030», в рамках которой в республике продолжают работать около четверти пенсионеров, а 30 тыс.