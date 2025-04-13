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Царьград

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Суд вынес приговор за гибель девочки от дерева на базе отдыха

Суд вынес приговор за гибель девочки от дерева на базе отдыха

Осужденный в Челябинской области свою вину не признал.В Миассе завершилось рассмотрение дела о трагическом происшествии на базе отдыха "Золотые пески", произошедшем 5 июля 2024 года.

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