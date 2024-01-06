Уральского рэпера Vacio, участвовавшего в вечеринке Ивлеевой, опять арестовали

Рэпер Vacio (Николай Васильев, родом из Екатеринбурга), который ранее провел 15 суток под стражей после «голой» вечеринки у блогерши Анастасии Ивлеевой, получил еще один административный арест за мелкое хулиганство.
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