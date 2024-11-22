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Царьград

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Недолёт: В Брянской области дежурные силы ПВО ликвидировали в небе пять беспилотников противника

Недолёт: В Брянской области дежурные силы ПВО ликвидировали в небе пять беспилотников противника

Украинские ударные БПЛА в ночи летели в сторону Брянской области и могли натворить немало бед для местных жителей.

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