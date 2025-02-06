Цены облигаций ООО "Борец Капитал" упали из-за судебного иска

Генеральная прокуратура РФ подала иск к компании «Борец Холдинг Компани ЛТД» и ее структурам. Заявление зарегистрировано в Арбитражном суде Калининградской области 4 февраля, принято к производству 5 февраля, следует из картотеки арбитражных дел.