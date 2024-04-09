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Путин внес кандидатуру Подносовой на пост председателя Верховного суда

Путин внес кандидатуру Подносовой на пост председателя Верховного суда

Президент России Владимир Путин на пост председателя Верховного суда внес кандидатуру замглавы ВС Ирины Подносовой, сообщил глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

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