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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«У меня нет никакого послания для них. У них все еще есть «Лейкерс». Они должны победить». Энтони Эдвардс ответил сомневающимся в «Миннесоте» СМИ

После матча Эдвардса спросили, какое послание он хочет передать скептически настроенным фанатам и СМИ (многие из которых предрекали победу «Лейкерс» в серии).

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