Politico: НАТО чувствует уверенность в способности справиться с Трампом

Страны НАТО считают себя более уверенными в возможности справиться с возможным возвращением бывшего президента США Дональда Трампа на пост главы государства по сравнению с его первым президентским сроком.
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