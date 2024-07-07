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Politico: НАТО чувствует уверенность в способности справиться с Трампом

Politico: НАТО чувствует уверенность в способности справиться с Трампом

Страны НАТО считают себя более уверенными в возможности справиться с возможным возвращением бывшего президента США Дональда Трампа на пост главы государства по сравнению с его первым президентским сроком.

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