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Швентек пробилась в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Швентек пробилась в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Ига Швентек в двух сетах обыграла Бьянку Андрееску. Ранним утром 14 марта (мск) в Индиан-Уэллсе завершился матч 1/16 финала престижного хардового турнира категории WTA-1000, в котором первая ракетка мира Ига Швентек встречалась с Бьянкой Андрееску.

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