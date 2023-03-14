Швентек пробилась в 1/8 финала турнира в Индиан-Уэллсе

Ига Швентек в двух сетах обыграла Бьянку Андрееску. Ранним утром 14 марта (мск) в Индиан-Уэллсе завершился матч 1/16 финала престижного хардового турнира категории WTA-1000, в котором первая ракетка мира Ига Швентек встречалась с Бьянкой Андрееску.