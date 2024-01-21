Власти Афганистана: упавший самолет Falcon 10 мог отклониться с маршрута

Wikimedia/Adrian Pingstone Маршрут разбившегося в Афганистане самолета Falcon 10 не был запланирован в воздушном пространстве страны, воздушное судно могло отклониться от него, Twitter!function(d,s,id){var js,fjs=d.
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