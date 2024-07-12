Политика как он...
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Политика как она есть

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Байден ошибочно назвал Зеленского «президентом Путиным»

Байден ошибочно назвал Зеленского «президентом Путиным»

flickr.com Джо Байден случайно представил президента Украины Владимира Зеленского как «президента Путина», что стало ошибкой, которая усилит опасения относительно его умственных способностей и грозит сорвать его президентскую кампанию.

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Комментарии
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Ole Ole
Голова США невменяем. По возможным последствиям пора всю страну назвать невменяемой
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10 час.
НП
Наталья Павлова
Вот все смеются сейчас над Байденом, а потом скажут, что он пророк...
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8 час.
Александр Попов
Если-бы он сказал, что РУССКИЕ ТАНКИ во дворе, ни кто-бы внимания НЕ ОБРАТИ. Ни кому не интересно, что ШИПИТ МАРАЗМАТИК.
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8 час.

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