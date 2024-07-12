flickr.com Джо Байден случайно представил президента Украины Владимира Зеленского как «президента Путина», что стало ошибкой, которая усилит опасения относительно его умственных способностей и грозит сорвать его президентскую кампанию.
Байден ошибочно назвал Зеленского «президентом Путиным»
Комментарии
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Ole Ole
Голова США невменяем. По возможным последствиям пора всю страну назвать невменяемой
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10 час.
НП
Наталья Павлова
Вот все смеются сейчас над Байденом, а потом скажут, что он пророк...
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8 час.
Александр Попов
Если-бы он сказал, что РУССКИЕ ТАНКИ во дворе, ни кто-бы внимания НЕ ОБРАТИ. Ни кому не интересно, что ШИПИТ МАРАЗМАТИК.
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8 час.
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