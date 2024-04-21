Ползучее расширение AUKUS: военная угроза для России и Китая нарастает

Американские подводные лодки в Австралии могут быть использованы для провокаций в Тайваньском проливе и не только Военные ведомства США, Великобритании и Австралии на днях предложили Японии взаимодействие в рамках Второго компонента учреждённого в 2021 году партнёрства в сфере безопасности AUKUS, предусматривающего разработку передовых военных технологий – гиперзвукового оружия, систем искусственного интеллекта и квантовых компьютеров, современных средств электронной разведки и др.