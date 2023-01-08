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Собор Пресвятой Богородицы: что можно и что нельзя делать 8 января

Собор Пресвятой Богородицы: что можно и что нельзя делать 8 января

8 января (26 декабря) православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы. Праздник официально был установлен в VII веке, но фактически уже с IV века в этот день славили не только рождение Христа, но и восхваляли Деву Марию как мать Мессии.

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