Собор Пресвятой Богородицы: что можно и что нельзя делать 8 января

8 января (26 декабря) православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы. Праздник официально был установлен в VII веке, но фактически уже с IV века в этот день славили не только рождение Христа, но и восхваляли Деву Марию как мать Мессии.
8 января (26 декабря) православная церковь празднует Собор Пресвятой Богородицы. Праздник официально был установлен в VII веке, но фактически уже с IV века в этот день славили не только рождение Христа, но и восхваляли Деву Марию как мать Мессии.
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