Названы самые популярные автомобили в мире

Ингерман Ланская

даже если б весь совдеповский автопром плюс все обувные и презервативные фабрики взялись за выпуск тазов , то и то до 5 мильёнов не дотянули.... 5-й тазик наштамповали ок 2 млн и 7-й тоже чуть более 2 млн..... елиб в совке наклепали б 20 мильёнов тазов, то в каждом дворе было не протолкнуться..... аглицкие учоныя опять набредили