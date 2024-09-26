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Названы самые популярные автомобили в мире

Названы самые популярные автомобили в мире

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Комментарии
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Ингерман Ланская
18 мильёнов тазов?😂😂😂😂😂
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18 час.
Ингерман Ланская
даже если б весь совдеповский автопром плюс все обувные и презервативные фабрики взялись за выпуск тазов , то и то до 5 мильёнов не дотянули.... 5-й тазик наштамповали ок 2 млн и 7-й тоже чуть более 2 млн..... елиб в совке наклепали б 20 мильёнов тазов, то в каждом дворе было не протолкнуться..... аглицкие учоныя опять набредили
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18 час.

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