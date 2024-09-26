Кто вывел «Семерку» на вершину Любой, кто следит за динамикой мирового автопрома, знает, что, помимо прочего, старейшие представители автомобильных СМИ скрупулезно собирают статистику продаж, а затем публикуют результаты, чтобы сформировать библиотеку наиболее популярных моделей.
Названы самые популярные автомобили в мире
Комментарии
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Ингерман Ланская
18 мильёнов тазов?😂😂😂😂😂
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18 час.
Ингерман Ланская
даже если б весь совдеповский автопром плюс все обувные и презервативные фабрики взялись за выпуск тазов , то и то до 5 мильёнов не дотянули.... 5-й тазик наштамповали ок 2 млн и 7-й тоже чуть более 2 млн..... елиб в совке наклепали б 20 мильёнов тазов, то в каждом дворе было не протолкнуться..... аглицкие учоныя опять набредили
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18 час.
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