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Тренер Дании о выступлении на Евро: «Уверены, что сможем повторить это снова»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд подвел итоги полуфинала Евро-2020 против Англии (1:2). «Конечно, мы очень расстроены, ведь мы были так близки к финалу, но разные обстоятельства по ходу матча помешали нам сделать последний шаг.

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