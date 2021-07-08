Тренер Дании о выступлении на Евро: «Уверены, что сможем повторить это снова»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юлманд подвел итоги полуфинала Евро-2020 против Англии (1:2). «Конечно, мы очень расстроены, ведь мы были так близки к финалу, но разные обстоятельства по ходу матча помешали нам сделать последний шаг.