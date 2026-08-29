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Доля ОПЕК+ в мировой добыче нефти значительно сократилась в 2026 году

Доля ОПЕК+ в мировой добыче нефти значительно сократилась в 2026 году

Через полгода после начала конфликта вокруг Ирана ОПЕК+ перестал быть главным фактором, определяющим направление цен на нефть.

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