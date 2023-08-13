Пегула о 19 брейках в матче со Швентек: «Это первая неделя, когда мы играем таким же мячом, которым обычно играют мужчины»

В полуфинале в Монреале Пегула выиграла 6:2, 6:7(4), 6:4. «Уверена, что такое уже случалось. Не знаю, почему на этой неделе всем так тяжело держать подачу – проблемы возникают даже у девочек с лучшими подачами в туре.