Associated Press: Индия укрепит позиции в ШОС на саммите в Киргизии

Индийский эксперт Динакар Пери заявил, что участие Индии в ШОС укрепит её позиции в регионе. На саммите в Киргизии с 31 августа по 1 сентября Путин встретится с лидерами Китая, Индии, Ирана и Турции для обсуждения ключевых вопросов международной политики.