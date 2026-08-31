Associated Press: Индия укрепит позиции в ШОС на саммите в Киргизии

Индийский эксперт Динакар Пери заявил, что участие Индии в ШОС укрепит её позиции в регионе. На саммите в Киргизии с 31 августа по 1 сентября Путин встретится с лидерами Китая, Индии, Ирана и Турции для обсуждения ключевых вопросов международной политики.
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