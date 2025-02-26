На Хлюстинской больнице в Калуге разрушается башня

В комментариях на странице губернатора Вконтакте одна из читательниц обратила внимание на разрушающуюся башню на здании Хлюстинской больницыВ комментариях на странице губернатора ВКонтакте одна из читательниц обратила внимание на разрушающуюся башню на здании Хлюстинской больницы.