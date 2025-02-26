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Калужские новости

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На Хлюстинской больнице в Калуге разрушается башня

На Хлюстинской больнице в Калуге разрушается башня

В комментариях на странице губернатора Вконтакте одна из читательниц обратила внимание на разрушающуюся башню на здании Хлюстинской больницыВ комментариях на странице губернатора ВКонтакте одна из читательниц обратила внимание на разрушающуюся башню на здании Хлюстинской больницы.

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