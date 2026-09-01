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Царьград

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«Киберуроки» и медицинские классы: в Подмосковье дали старт новому учебному году

«Киберуроки» и медицинские классы: в Подмосковье дали старт новому учебному году

Андрей Воробьёв и Вячеслав Фетисов открыли учебный год в Подольске: что ждёт школьников.Первый звонок 1 сентября прозвенел по всей области, но одной из ключевых точек праздничного маршрута стал Подольск.

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