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У аргентинского футболиста Альмады украли вещи на ОИ-2024

У аргентинского футболиста Альмады украли вещи на ОИ-2024

Полузащитник олимпийской сборной Аргентины Тьяго Альмада стал жертвой грабителей в Париже. Об этом сообщил в интервью TyC Sports главный тренер южноамериканцев Хавьер Маскерано после игры первого тура группового этапа олимпийского турнира против сборной Марокко.

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