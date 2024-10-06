Экс-мэра Сочи могут выпустить из СИЗО в расположение корпуса "Князь Владимир"

С такой инициативой выступил командир добровольческого корпуса.Командир добровольческого корпуса "Князь Владимир" Денис Барило обратился в ходатайстве с просьбой отпустить из СИЗО бывшего градоначальника Сочи Алексея Копайгородского.
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