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«Усачева начинает проявлять себя как очень хороший тренер». Вернер о работе с фигуристкой на сборах

Об этом рассказал руководитель сборов Ice Skaters Association (I.S.A.) Александр Вернер. Ранее сообщалось, что 17-летняя Усачева может завершить спортивную карьеру.

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