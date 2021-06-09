Самый полезный зеленый чай назвала диетолог

На сегодняшний день лучшим чаем считается зеленый. Многочисленные исследования и диетологи говорят, что этот напиток полезен для здоровья из-за большого количества антиоксидантов в составе, которые помогают предотвратить хронические заболевания.
На сегодняшний день лучшим чаем считается зеленый. Многочисленные исследования и диетологи говорят, что этот напиток полезен для здоровья из-за большого количества антиоксидантов в составе, которые помогают предотвратить хронические заболевания.
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