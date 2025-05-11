Times: пост главы разведки Британии впервые займет женщина

Пост главы разведки Великобритании MI6 впервые в истории займет женщина. Об этом сообщил Times. «Собеседования на должность прошли на прошлой неделе, и все три финальных кандидата были женщинами - две из них были офицерами MI6», - говорится в материале издания.
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