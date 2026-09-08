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Мировое обозрение

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Склад ВСУ под Киевом сожжён после точного удара «Герани» — видео

Склад ВСУ под Киевом сожжён после точного удара «Герани» — видео

Российские военные нанесли точечный удар беспилотником «Герань» по складу автозапчастей «ИнтерКарс» в Броварах Киевской области.

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