Аллею “Лес Победы” высадили в Иркутске

В Иркутске возле аэропорта высадили 30 елей. В акции “Лес Победы” приняли участие губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан, депутаты Законодательного собрания Приангарья, сотрудники городской администрации, общественники.
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