Раскрыты детали перехода жителя Волчанска на сторону России

Командир спецназа «Ахмат», замначальника главного управления по военно-политической работе МО РФ Апты Алаудинов взяд интервью у жителя Волчанска Игоря Коновалова, который решил отказаться от Украины и перейти на сторону России, не желая остаться в «дебильной» стране.
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