Кругом виноваты...

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Григорий Терещенко
грешно смеяться над больными людьми
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19 час.
alik3456 Джексон
Собачки лаяли на дядю фраера...
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14 час.
Гулька
Ну надо же как-то отрабатывать европейским великим дерьмократам свои кресла! Они же очень &quot;хочут кушать&quot;, причем вкусно и сытно!
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11 час.
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