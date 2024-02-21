Захарова ответила на претензии Сеула по поводу подарка Путина для Ким Чен Ына

Захарова ответила на претензии Сеула из-за подаренного Путиным Ким Чен Ыну Aurus Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на претензии Южной Кореи по поводу подаренного российским президентом Владимиром Путиным автомобиля Aurus лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.
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