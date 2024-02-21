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Захарова ответила на претензии Сеула по поводу подарка Путина для Ким Чен Ына

Захарова ответила на претензии Сеула по поводу подарка Путина для Ким Чен Ына

Захарова ответила на претензии Сеула из-за подаренного Путиным Ким Чен Ыну Aurus Официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале ответила на претензии Южной Кореи по поводу подаренного российским президентом Владимиром Путиным автомобиля Aurus лидеру Северной Кореи Ким Чен Ыну.

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