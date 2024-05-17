Мужчиной, убитым своим сыном на юго-востоке Москвы, оказался видный бизнесмен

Как стало известно СМИ, жертвой домашнего насилия стал 69-летний Ашраф Фаттахов. Выпускник физфака МГУ (он также имел второе, юридическое образование), мужчина в разные годы был председателем совета директоров морского пора «Эгвекинот», фирм «Спецстройэксплуатация» и «Уральская геологическая экспедиция».
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