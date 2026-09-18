Шевцов: команда Пашиняна хочет национализировать «Электрические сети Армении»

Команда премьер-министра Армении Никола Пашиняна с середины 2025 года последовательно ведёт дело к национализации компании «Электрические сети Армении», принадлежащей предпринимателю Самвелу Карапетяну.
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