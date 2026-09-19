В Севастополе военные отразили две атаки ВСУ, уничтожив семь беспилотников

В Севастополе российские военные, силы противовоздушной обороны и мобильные группы отразили две атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на город, при этом было нейтрализовано семь беспилотных летательных аппаратов, сообщил губернатор Михаил Развожаев.