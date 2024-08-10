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В Британии оценили готовность Брюсселя покарать Орбана

В Британии оценили готовность Брюсселя покарать Орбана

Пока Венгрия председательствует в Совете Европейского союза (ЕС), Брюссель не сможет убедить Будапешт прекратить выдавать россиянам Национальные карты — фактически визы, которые дают им право передвигаться по Шенгенской зоне.

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