Жителей Омской области ждет дождливая неделя

ОМСК, 12 августа, ФедералПресс. В Омскую область, кажется, постепенно приходит осень. Синоптики озвучили прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю, глядя на который можно понять, отправляться на пляж загорать или, напротив, следует утепляться.
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