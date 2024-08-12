Жителей Омской области ждет дождливая неделя

ОМСК, 12 августа, ФедералПресс. В Омскую область, кажется, постепенно приходит осень. Синоптики озвучили прогноз погоды на предстоящую рабочую неделю, глядя на который можно понять, отправляться на пляж загорать или, напротив, следует утепляться.